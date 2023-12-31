Ким Чен Ын исключил возможность объединения Корейского полуострова

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Республикой Корея, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея», — цитирует его ТАСС.

Как отметил глава КНДР, Южная Корея сделала своей государственной политикой «объединение на основе поглощения», в то время как Северная Корея следовала курсу по объединению на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».

По его словам, реальность вынуждает северокорейскую сторону заново определить собственный подход к межкорейским связям.

Ранее Ким Чен Ын поручил военному сектору страны ускорить военные приготовления для противостояния беспрецедентным «конфронтационным шагам» со стороны США.