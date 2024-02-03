Британский министр обороны Шэппс: мир не может позволить себе победу Путина
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«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнёров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», — сказал британский министр.
В комментариях к посту ряд пользователей призвали прекратить «отмывание денег» на украинской теме и попросили «просто остановиться».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выступил с заявлением о том, что победа России на Украине станет «трагедией для Киева» и сделает альянс более уязвимым.
Перед этим бывший польский премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца золотого века Запада, однако победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.