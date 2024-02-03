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Британский министр обороны Шэппс: мир не может позволить себе победу Путина

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Британский министр обороны Грант Шэппс считает, что «мир не может позволить себе победу Владимира Путина». Об этом он написал на своей странице в X, комментируя решение стран ЕС выделить Украине €50 млрд.
Британский министр обороны Шэппс: мир не может позволить себе победу Путина
  • Gettyimages.ru

«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнёров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», — сказал британский министр.

В комментариях к посту ряд пользователей призвали прекратить «отмывание денег» на украинской теме и попросили «просто остановиться».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выступил с заявлением о том, что победа России на Украине станет «трагедией для Киева» и сделает альянс более уязвимым.

Перед этим бывший польский премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца золотого века Запада, однако победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.

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