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Захарова: готовность Берна к встрече по «формуле» Зеленского вызывает недоумение

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Планы Швейцарии провести конференцию по «формуле мира» Владимира Зеленского вызывают недоумение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: готовность Берна к встрече по «формуле» Зеленского вызывает недоумение
  • РИА Новости

Говоря об утверждённой 31 января стратегии внешней политики конфедерации на период 2024—2027 годов, Захарова отметила, что эта инициатива оторвана от реальности. Дипломат также напомнила, что Зеленский своим указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию.

«Недоумение вызывает также наличие в тексте пассажей о готовности конфедерации организовать конференцию высокого уровня по реализации «формулы мира» Владимира Зеленского», — приводятся слова Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского является ультиматумом для России.

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