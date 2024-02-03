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РИА Новости: бойцов дивизии «Галичина» пустили в Канаду за антисоветские взгляды

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Украинским бойцам дивизии СС «Галичина» разрешили въезд в Канаду, поскольку они разделяли антисоветские взгляды. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на архивные материалы, власти страны рассчитывали на их лояльность.
РИА Новости: бойцов дивизии «Галичина» пустили в Канаду за антисоветские взгляды
  • РИА Новости

В материалах, опубликованных Библиотекой и архивом Канады, указывается, что канадские чиновники рассчитывали на присоединение экс-бойцов дивизии «Галичина» к антикоммунистическим украинским националистам.

«Чиновники были удовлетворены тем, что бойцы дивизии были антисоветчиками и в случае принятия в Канаду, вероятно, могли бы вобрать в себя различные политически пассивные организации украинских националистов, которые считаются лояльными Канаде и противящимися коммунизму», — указывается в материалах, которые приводит агентство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безумцами «приспешников убийц и предателей» времён Великой Отечественной войны в парламентах Запада.

22 сентября 2023 года на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

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