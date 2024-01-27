Приспешники убийц и предателей времён Великой Отечественной войны сегодня чествуют палачей в своих парламентах и начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Эти люди — полные безумцы, подчеркнул он.

Лукашенко приехал на церемонию открытия Мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живёт в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые ещё вчера несли страдания и смерть на наши земли», — сказал Лукашенко.

Память о героизме победителей, их духовном подвиге, будет храниться вечно, подчеркнул он.

22 сентября 2023 года на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.