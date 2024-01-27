Лукашенко назвал безумцами «приспешников убийц и предателей» в парламентах Запада
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Лукашенко приехал на церемонию открытия Мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живёт в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые ещё вчера несли страдания и смерть на наши земли», — сказал Лукашенко.
Память о героизме победителей, их духовном подвиге, будет храниться вечно, подчеркнул он.
22 сентября 2023 года на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.
В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.