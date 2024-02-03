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Боррель — об ударах США по Сирии и Ираку: ситуация критическая

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Ситуация на Ближнем Востоке после ударов США по Сирии и Ираку — критическая. Такую оценку происходящему в регионе дал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель
Боррель — об ударах США по Сирии и Ираку: ситуация критическая
  • AFP

По прибытии на неформальную встречу глав МИД стран — участниц ЕС Боррель отметил, что существует вероятность выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля.

«Мы всегда повторяем, что Ближний Восток — это котёл, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию», — приводит его слова ТАСС.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. Как впоследствии сообщили в Министерстве обороны Сирии, в результате атаки погибли как мирные жители, так и военные.

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