Боррель — об ударах США по Сирии и Ираку: ситуация критическая

Ситуация на Ближнем Востоке после ударов США по Сирии и Ираку — критическая. Такую оценку происходящему в регионе дал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель

По прибытии на неформальную встречу глав МИД стран — участниц ЕС Боррель отметил, что существует вероятность выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля.

«Мы всегда повторяем, что Ближний Восток — это котёл, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию», — приводит его слова ТАСС.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. Как впоследствии сообщили в Министерстве обороны Сирии, в результате атаки погибли как мирные жители, так и военные.