ВХ: утром заработал «воздушный мост» ВВС США из Германии на Ближний Восток

C утра 3 февраля работает «воздушный мост» ВВС США из Германии на Ближний Восток, пишет Военная хроника.

Сейчас Boeing C-17A Globemaster III и тяжёлый транспортник Lockheed C-5M Super Galaxy идут курсом на Средиземное море, говорится в сообщении.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся. В Пентагоне также заявили, что авиаудары стали только началом ответа.

Как заявил представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Яхья Абдалла, удары США являются нарушением суверенитета.