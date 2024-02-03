RT в Telegram
Подпишись

ВХ: утром заработал «воздушный мост» ВВС США из Германии на Ближний Восток

Короткая ссылка
C утра 3 февраля работает «воздушный мост» ВВС США из Германии на Ближний Восток, пишет Военная хроника.
ВХ: утром заработал «воздушный мост» ВВС США из Германии на Ближний Восток
  • Gettyimages.ru

Сейчас Boeing C-17A Globemaster III и тяжёлый транспортник Lockheed C-5M Super Galaxy идут курсом на Средиземное море, говорится в сообщении.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся. В Пентагоне также заявили, что авиаудары стали только началом ответа.

Как заявил представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Яхья Абдалла, удары США являются нарушением суверенитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить