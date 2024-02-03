Бикович лишился роли в сериале HBO «Белый лотос» после критики МИД Украины

Сербско-российский актёр Милош Бикович не будет сниматься в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос», сообщает Deadline. Как отметил сам артист, его участие в проекте стало невозможным «по причинам, выходящим за рамки искусства», вместе с этим сам он изменять своим принципам не намерен.

Портал отмечает, что решение о прекращении сотрудничества с актёром было принято более чем через неделю после того, как МИД Украины осудил HBO в связи с кастингом Биковича.

Сам актёр называет происшедшее целенаправленной кампанией, развязанной против него. Результатом таких действий Бикович считает «торжество абсурда и поражение искусства».

25 января в МИД Украины высказались против участия артиста в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Как заявили в Киеве, Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию.

Милош Бикович — известный сербско-российский актёр, снявшийся в ряде отечественных картин, включая «Вызов» и две части «Холопа» Клима Шипенко, «Балканский рубеж», «Лёд», сериалы «Гранд», «Отель Элеон» и многие другие проекты. В 2021 году он получил российское гражданство.