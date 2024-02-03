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Французский политик Филиппо: Макрон приближает ядерную войну с Россией

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией.

«Франция несёт ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского союза», — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена», — написал он на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

Филиппо подчеркнул, что заявления Макрона противоречат военной доктрине государства. По его словам, это подразумевает передачу ядерного оружия Евросоюзу, что означает его возможное использование «в случае войны Польши или Латвии с Россией».

Ранее политик призвал Францию выйти из НАТО из-за риска эскалации.

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