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Американский политолог Миршаймер: финпомощь ЕС не изменит ситуацию на Украине

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Выделенная финансовая помощь ЕС для Украины не повлияет на ситуацию на поле боя, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер.
Американский политолог Миршаймер: финпомощь ЕС не изменит ситуацию на Украине
  • РИА Новости

«Вот в чём настоящая проблема: в конце концов эти деньги не окажут существенного влияния на то, что происходит на поле боя, и, как следствие, ситуация будет и дальше складываться в пользу России», — цитирует его РИА Новости.

Миршаймер отметил, что Запад не обладает промбазой, которая могла бы создать большое количество оружия для ВСУ. По его словам, по этой причине новый пакет помощи пойдёт на поддержание правительства Украины, а не на оружие.

Американский политолог отметил, что при этом ВС России обладают большим преимуществом не только в человеческом ресурсе, но и с точки зрения оснащения армии.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что средства будут использованы не на поставки оружия, а на функционирование Украины как государства.

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