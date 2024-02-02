В Венгрии заявили, что добились большого успеха на саммите ЕС

Власти Венгрии считают, что добились успеха на саммите ЕС, так как позиция Будапешта была учтена при вынесении решения о финансировании Украины на протяжении четырёх лет, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он отметил, что Венгрии удалось предотвратить передачу Украине замороженных средств из европейских фондов, предназначенных Будапешту. Кроме того, удалось создать механизм контроля расходов на основе соглашений.

«Венгрия добилась большого успеха. Мы смогли достичь двух наших целей. Оба аспекта венгерской позиции были учтены Европейским советом при принятии важного решения», — цитирует Сийярто ТАСС.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что средства будут использованы не на поставки оружия, а на функционирование Украины как государства. Сийярто отметил, что «Венгрия сохраняет миролюбивую позицию».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Газета The Guardian сообщила, что Орбан ничего не получил в обмен на предоставление ЕС помощи Украине.