Guardian: Орбан ничего не получил в обмен на предоставление ЕС помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «ничего не получил» от Европейского союза в обмен на предоставление лидерам стран ЕС согласия на выделение Украине новой помощи.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источник.

По данным издания, венгерскому премьеру не удалось достичь компромиссного решения по этому вопросу.

«Он ничего не получил», — сказал собеседник газеты.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Глава Европарламента Роберта Метсола отказалась рассказать журналистам об условиях Венгрии, которые Будапешт выдвинул в обмен на свой голос за предоставление пакета помощи Украине на €50 млрд.