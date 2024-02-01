Guardian: Орбан ничего не получил в обмен на предоставление ЕС помощи Украине
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источник.
По данным издания, венгерскому премьеру не удалось достичь компромиссного решения по этому вопросу.
«Он ничего не получил», — сказал собеседник газеты.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.
Глава Европарламента Роберта Метсола отказалась рассказать журналистам об условиях Венгрии, которые Будапешт выдвинул в обмен на свой голос за предоставление пакета помощи Украине на €50 млрд.