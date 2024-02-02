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Bloomberg: один из основных авторов санкций США против России уходит в отставку

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Советница главы Министерства финансов Соединённых Штатов Элизабет Розенберг, которая считается одним из основных авторов американских санкций в отношении России, уходит в отставку.
Bloomberg: один из основных авторов санкций США против России уходит в отставку
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Bloomberg.

По его данным, Розенберг покидает свой пост ради работы в частном секторе. При этом в публикации не раскрывается информация, куда именно она уходит.

Уточняется, что Розенберг была членом группы официальных лиц США, которая занималась разработкой «экономического ответа» на начало Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен признал, что экономическое руководство России «очень талантливо».

В Кремле отмечали, что США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден.

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