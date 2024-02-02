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NBC: сенат США проголосует по законопроекту о границе на следующей неделе

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Сенат конгресса Соединённых Штатов планирует проголосовать по законопроекту о финансировании помощи Украине и ужесточении пограничного контроля на южной границе США на следующей неделе, сообщил лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер.
NBC: сенат США проголосует по законопроекту о границе на следующей неделе
  • РИА Новости

Его слова приводит телеканал NBC.

По данным телеканала, Шумер сообщил о планах сенаторов опубликовать полный текст иммиграционного пакета, который включает в себя финансирование помощи Украине и Израилю, «не позднее воскресенья».

Он добавил, что первое процедурное голосование по документу планируется провести «не позднее среды».

Агентство Associated Press ранее писало, что группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева.

Как признался Чак Шумер, это требует безотлагательного решения, потому что у ВСУ заканчиваются снаряды.

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