Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Об этом она написала в Telegram.
Таким образом дипломат прокомментировала публикацию в американской газете The Washington Post о том, что Залужный дал понять Зеленскому, что быстрое улучшение положения украинских войск на фронте является маловероятным.
По мнению Захаровой, вариантов того, откуда у газеты такая информация, может быть три.
«А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора», — написала она.
Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Зеленский хочет снять с должности Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.