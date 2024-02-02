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Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут прослушивать Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах.
Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Об этом она написала в Telegram.

Таким образом дипломат прокомментировала публикацию в американской газете The Washington Post о том, что Залужный дал понять Зеленскому, что быстрое улучшение положения украинских войск на фронте является маловероятным. 

По мнению Захаровой, вариантов того, откуда у газеты такая информация, может быть три.

«А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора», — написала она.

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Зеленский хочет снять с должности Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.

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