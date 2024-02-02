Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут прослушивать Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах.

Об этом она написала в Telegram.

Таким образом дипломат прокомментировала публикацию в американской газете The Washington Post о том, что Залужный дал понять Зеленскому, что быстрое улучшение положения украинских войск на фронте является маловероятным.

По мнению Захаровой, вариантов того, откуда у газеты такая информация, может быть три.

«А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора», — написала она.

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Зеленский хочет снять с должности Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.