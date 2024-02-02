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WP: Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на фронте не улучшится

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Главком ВСУ Валерий Залужный дал понять Владимиру Зеленскому, что быстрое улучшение положения украинских войск на фронте является маловероятным. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

По данным источника, во время разговора 29 января Зеленский предположил, что смена командования поможет освежить обстановку, когда украинцы устали от конфликта, а помощь от Запада замедлилась.

«Генерал не был рассержен. Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», — написал автор статьи.

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Зеленский хочет снять с должности Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.

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