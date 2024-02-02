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Журналист Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров

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Американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Владимир Зеленский хочет снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.

В своём блоге в Substack он написал, что ряд американцев полагает, что главком тайно обсуждает с западными представителями перспективы прекращения огня и завершения конфликта.

Херш добавил, что, вероятно, Залужный с прошлой осени напрямую или через помощников вёл секретные переговоры с американскими и западными чиновниками.

Ранее издание Bild сообщило, что Зеленский пытался уволить Залужного, но возможные преемники отказались занимать должность военачальника.

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