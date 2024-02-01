МИД России: авторы вбросов о ситуации вокруг «Би-2» запутались в своём вранье

Министерство иностранных дел России обратило внимание на фейковые сообщения о ситуации с задержанием группы «Би-2» в Таиланде. Как подчеркнули в Москве, это «тот самый случай, когда спекулятивные публикации слились в один сплошной фейк». Авторы вбросов в конечном итоге «запутались в собственном вранье и ввели в заблуждение свою аудиторию», отметил МИД.

В заявлении министерства говорится, что ни одна из «сенсационных» заметок не имеет под собой оснований, а инсинуации в адрес российских дипломатов — «ложь от начала и до конца».

Так, внешнеполитическое ведомство напомнило, что участники рок-группы были задержаны на Пхукете за нарушение миграционного законодательства королевства и незаконную гастрольную деятельность.

Важность соблюдения внутреннего законодательства страны ранее отмечал посол России в Таиланде Евгений Томихин, напоминает МИД. В частности, он обращал внимание на то, что все артисты, приезжающие в эту страну, должны получать рабочую визу и разрешение Министерства культуры.

«Вероятно, гораздо проще искать очередную мифическую «руку Кремля», нежели признать, что нарушил закон», — сказали в российском министерстве.

Вместе с этим там констатировали, что публикации состоят из противоположных фейков: «то российские дипломаты виноваты в аресте группы, то обвиняются в «бездействии». В ситуации вокруг «Би-2» сотрудники консульского отдела посольства и генконсульства России действовали в соответствии с регламентом: получив уведомление от властей Таиланда о задержании российских граждан, 31 января консульские работники прибыли в центр временного содержания Иммиграционного бюро Королевской полиции в Бангкоке, а с администрацией учреждения была достигнута договорённость о встрече с задержанными.

Участники «Би-2» при этом от общения с российскими консулами наотрез отказались, заявил МИД. Никаких обращений от их лица в адрес российских загранучреждений так и не поступило.

«Зато, по их собственному признанию, музыканты приветствовали содействие со стороны Госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других лиц», — подчеркнули в Москве. Там обратили внимание и на то, что российских журналистов не пустили на организованную при участии МИД Израиля пресс-конференцию.

«Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения. С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», — подытожили в министерстве.

О депортации музыкантов группы «Би-2» в Израиль стало известно 31 января. Перед этим суд в Таиланде приговорил исполнителей к штрафу за проведение концерта на Пхукете без необходимого разрешения.

Затем глава МИД Израиля Исраэль Кац встретился с участниками рок-группы и заявил, что работа Израиля — «заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всём мире».