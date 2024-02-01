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Глава МИД Израиля сообщил, что встретился с участниками «Би-2»

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац встретился с участниками рок-группы «Би-2», которых ранее депортировали из Таиланда. Об этом сообщил сам глава внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Израиля сообщил, что встретился с участниками «Би-2»
  • AFP
  • © JOHN THYS

По его словам, встреча с членами «одной из ведущих русскоязычных групп» состоялась вечером 1 февраля. Кац на своей странице в соцсети X добавил, что в процессе общения сообщил музыкантам, что был счастлив вывезти их в Израиль.

«Наша работа — заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всём мире, и нам это удалось», — написал он.

О депортации музыкантов группы «Би-2» в Израиль стало известно 31 января. Ранее сообщалось, что суд в Таиланде приговорил исполнителей к штрафу за проведение концерта на Пхукете без необходимого разрешения.

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