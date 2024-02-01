В Париже тысячи учителей вышли на манифестацию из-за низких зарплат
В Париже прошла манифестация учителей с требованием повышения зарплат.
- Legion-Media
- © Denis Prezat/Abaca/Sipa USA
Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что участники прошли маршем от Люксембургского сада до Министерства образования.
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