В Париже тысячи учителей вышли на манифестацию из-за низких зарплат

В Париже прошла манифестация учителей с требованием повышения зарплат.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что участники прошли маршем от Люксембургского сада до Министерства образования.

Ранее во Франции ведущие профсоюзы аграриев FNSEA и Jeunes Agriculteurs заявили о снятии блокад автотрасс.