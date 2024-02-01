МИД России: БАПОР может прекратить работу из-за отмены финансирования Западом

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что из-за отмены финансирования Западом агентство может прекратить работу.

Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с замглавы МИД России Сергеем Вершининым.

«Было подчёркнуто, что, если доноры не пересмотрят своё решение, вся деятельность агентства, в том числе в охваченном гуманитарной катастрофой секторе Газа, будет полностью прекращена», — указывается в сообщении МИД России.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что подозрения в отношении БАПОР не должны быть поводом для коллективного наказания миллионов палестинцев.