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МИД России: БАПОР может прекратить работу из-за отмены финансирования Западом

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Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что из-за отмены финансирования Западом агентство может прекратить работу.
МИД России: БАПОР может прекратить работу из-за отмены финансирования Западом
  • globallookpress.com

Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с замглавы МИД России Сергеем Вершининым.

«Было подчёркнуто, что, если доноры не пересмотрят своё решение, вся деятельность агентства, в том числе в охваченном гуманитарной катастрофой секторе Газа, будет полностью прекращена», — указывается в сообщении МИД России.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что подозрения в отношении БАПОР не должны быть поводом для коллективного наказания миллионов палестинцев.

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