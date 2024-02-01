RT в Telegram
Подпишись

Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин отметил, что власти ФРГ сейчас уничтожают германскую автомобильную промышленность.
Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
  • globallookpress.com

Об этом он сказал после шуточной истории о вкладе России в зарождение автопрома в ФРГ.

«Они сейчас уничтожают свой автопром<...> Надо им как-то помочь», — приводит его слова ТАСС.

Также Путин отметил, что нынешний спад в Германии связан не только с отказом россиян от немецких автомобилей.

Ранее сообщалось, что Путин выступит на съезде российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

1 февраля глава государства в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить