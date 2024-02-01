Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром

Российский президент Владимир Путин отметил, что власти ФРГ сейчас уничтожают германскую автомобильную промышленность.

Об этом он сказал после шуточной истории о вкладе России в зарождение автопрома в ФРГ.

«Они сейчас уничтожают свой автопром<...> Надо им как-то помочь», — приводит его слова ТАСС.

Также Путин отметил, что нынешний спад в Германии связан не только с отказом россиян от немецких автомобилей.

Ранее сообщалось, что Путин выступит на съезде российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

1 февраля глава государства в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.