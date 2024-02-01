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Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия»

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Президент России Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.
Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия»
  • РИА Новости

Ожидается, что он посетит несколько павильонов. В частности, президент уже осмотрел павильон Сбера.

Кроме того, Путин выступит на съезде российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Ещё одно мероприятие касается создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня. Путин проведёт по видеосвязи совещание по этой теме.

23 января российский президент Владимир Путин на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.

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