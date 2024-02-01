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Путин 1 февраля выступит на съезде «Движения первых» на ВДНХ

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в четверг, 1 февраля, выступит на съезде Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», который проходит на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Путин 1 февраля выступит на съезде «Движения первых» на ВДНХ
  • globallookpress.com

«Сегодня Путин выступит на съезде «Движение первых», — сказал Песков.

Как напомнил представитель Кремля, съезд закрывается 1 февраля, поэтому российский лидер обратится к молодёжи и детям.

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