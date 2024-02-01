Рогов: отказ суда ООН признать Россию «агрессором» вызвал истерику в Киеве
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Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.
«Это решение вызвало истерику у режима (Владимира. — RT) Зеленского», — сказал собеседник агентства.
Как отметил Рогов, если бы суд удовлетворил требования украинской стороны, то разрушил бы таким решением всю систему мирового судоустройства.
Ранее суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».
Также Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.
Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждёт извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев.