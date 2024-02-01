RT в Telegram
Подпишись

Рогов: отказ суда ООН признать Россию «агрессором» вызвал истерику в Киеве

Короткая ссылка
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Международного суда ООН признать Россию «государством-агрессором» вызвал истерику у киевского режима.
Рогов: отказ суда ООН признать Россию «агрессором» вызвал истерику в Киеве
  • Gettyimages.ru
  • © Fouad Z

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Это решение вызвало истерику у режима (Владимира. — RT) Зеленского», — сказал собеседник агентства. 

Как отметил Рогов, если бы суд удовлетворил требования украинской стороны, то разрушил бы таким решением всю систему мирового судоустройства. 

Ранее суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».

Также Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждёт извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить