Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Международного суда ООН признать Россию «государством-агрессором» вызвал истерику у киевского режима.

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Это решение вызвало истерику у режима (Владимира. — RT) Зеленского», — сказал собеседник агентства.

Как отметил Рогов, если бы суд удовлетворил требования украинской стороны, то разрушил бы таким решением всю систему мирового судоустройства.

Ранее суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».

Также Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждёт извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев.