AC: члены конгресса США раскритиковали коррупцию в ВСУ

Члены конгресса США раскритиковали коррупцию в украинской армии. Об этом они сообщили в комментарии изданию The American Conservative (AC).

AP

© Mariam Zuhaib

По их данным, американские средства, выделенные Киеву, идут не туда, куда предполагалось. Власти США не имеют реального контроля за более чем $100 млрд. «Это действительно отвратительно», — приводит издание слова представителя штата Аризона в конгрессе Илая Крейна.

Подробнее — в переводе статьи ИноТВ. Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинские политики воруют предоставленную Западом помощь, ожидая поражения Киева.