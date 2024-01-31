МИД: Россия признательна ОАЭ за содействие в обмене пленными с Украиной

Россия выражает свою признательность Объединённым Арабским Эмиратам за посреднические усилия при проведении обмена военнопленными с Украиной.

«Признательны Объединённым Арабским Эмиратам за посреднические усилия», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что 31 января из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии, которым грозила смертельная опасность.

Отмечается, что взамен были переданы тоже 195 военнопленных ВСУ.

Также сообщалось, что ОАЭ выступили в роли посредника при возвращении российских военнослужащих из украинского плена.