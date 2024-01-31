Минобороны: ОАЭ были посредниками при возвращении российских военных из плена

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посредническое участие при возвращении российских военнослужащих из украинского плена.

Об этом информирует Министерство обороны России.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее в министерстве заявили, что 31 января из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии, которым грозила смертельная опасность.

Отмечается, что взамен были переданы тоже 195 военнопленных ВСУ.