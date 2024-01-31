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Минобороны: ОАЭ были посредниками при возвращении российских военных из плена

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Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посредническое участие при возвращении российских военнослужащих из украинского плена.
Минобороны: ОАЭ были посредниками при возвращении российских военных из плена
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее в министерстве заявили, что 31 января из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии, которым грозила смертельная опасность.

Отмечается, что взамен были переданы тоже 195 военнопленных ВСУ.

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