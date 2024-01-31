Минобороны: ОАЭ были посредниками при возвращении российских военных из плена
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее в министерстве заявили, что 31 января из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии, которым грозила смертельная опасность.
Отмечается, что взамен были переданы тоже 195 военнопленных ВСУ.