Минобороны России: 31 января из украинского плена возвращены 195 военных России

Минобороны России сообщило, что 31 января из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии, которым грозила смертельная опасность.

Отмечается, что в результате переговорного процесса военные возвращены с подконтрольной Киеву территории.

«Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.

Освобождённых российских военных доставят самолётами в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Также им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в Кремле назвали деликатной информацией механику процесса обмена с Киевом.