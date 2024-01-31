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Минобороны России: 31 января из украинского плена возвращены 195 военных России

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Минобороны России сообщило, что 31 января из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии, которым грозила смертельная опасность.
Минобороны России: 31 января из украинского плена возвращены 195 военных России
  • РИА Новости

Отмечается, что в результате переговорного процесса военные возвращены с подконтрольной Киеву территории.

«Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.

Освобождённых российских военных доставят самолётами в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Также им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в Кремле назвали деликатной информацией механику процесса обмена с Киевом.

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