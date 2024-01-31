Минобороны России: 31 января из украинского плена возвращены 195 военных России
- РИА Новости
Отмечается, что в результате переговорного процесса военные возвращены с подконтрольной Киеву территории.
«Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.
Освобождённых российских военных доставят самолётами в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Также им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее в Кремле назвали деликатной информацией механику процесса обмена с Киевом.