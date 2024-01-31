Госдеп: США работают над планом, как приступить к созданию независимой Палестины

Соединённые Штаты находятся в процессе выработки плана, как приступить к созданию независимого государства Палестина, сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Как передаёт РИА Новости, на брифинге его спросили о планах США признать палестинское государство.

«Мы рассматриваем широкий набор опций, обсуждаем их с партнёрами в регионе, а также с другими партнёрами внутри правительства США», — ответил Миллер.

По его словам, Вашингтон в данный момент осуществляет процессы планирования политики по продвижению в создании независимого государства Палестина.

В октябре президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах.