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ВОЗ: угроза голода в Газе усиливается с каждым днём

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза голода в секторе Газа усиливается с каждым днём.
ВОЗ: угроза голода в Газе усиливается с каждым днём
  • AP

Соответствующее заявление он сделал, сославшись на сообщения сотрудников ВОЗ из Газы.

«Наши команды на местах сообщают о растущей нехватке продовольствия для медицинского персонала и пациентов, получающих питание только один раз в день... Риск голода высок и усиливается с каждым днём в условиях постоянных боевых действий и ограниченного гуманитарного доступа», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что люди, с которыми беседовали представители организации, «просили пищи или воды».

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что никакое деяние не может быть оправданием для коллективного наказания жителей сектора Газа со стороны израильских военных.

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