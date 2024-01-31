Генсек ООН заявил о коллективном наказании сектора Газа военными Израиля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что никакое деяние не может быть оправданием для коллективного наказания жителей сектора Газа со стороны израильских военных.

Соответствующее заявление он сделал в своей речи на заседании Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

«Нет никакого оправдания умышленному убийству, ранениям, пыткам или похищению гражданских, сексуальному насилию или пуску ракет по гражданским целям. Вместе с тем ничто не может оправдать коллективное наказание жителей Газы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, более 70% гражданской инфраструктуры, в том числе дома, больницы, школы, объекты водоснабжения и санитарии, были разрушены или серьёзно повреждены в анклаве.

Глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль не собирается прекращать операцию в секторе Газа и в случае освобождения всех заложников.