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Генсек ООН заявил о коллективном наказании сектора Газа военными Израиля

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что никакое деяние не может быть оправданием для коллективного наказания жителей сектора Газа со стороны израильских военных.
Генсек ООН заявил о коллективном наказании сектора Газа военными Израиля
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в своей речи на заседании Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

«Нет никакого оправдания умышленному убийству, ранениям, пыткам или похищению гражданских, сексуальному насилию или пуску ракет по гражданским целям. Вместе с тем ничто не может оправдать коллективное наказание жителей Газы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, более 70% гражданской инфраструктуры, в том числе дома, больницы, школы, объекты водоснабжения и санитарии, были разрушены или серьёзно повреждены в анклаве.

Глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль не собирается прекращать операцию в секторе Газа и в случае освобождения всех заложников.

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