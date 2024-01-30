МИД: Израиль не прекратит операцию и в случае освобождения всех заложников

Израиль не собирается прекращать операцию в секторе Газа и в случае освобождения всех заложников, которых удерживает ХАМАС, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац в интервью Bild.

«Мы хотели бы освободить заложников, а это произойдёт только при военном давлении в Газе, Хан-Юнисе и во всех других местах, где присутствует ХАМАС», — передаёт его слова ТАСС.

Кац добавил, что Израиль не согласится прекратить войну, пока ХАМАС не будет «побеждено как в военном, так и политическом плане».

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск из сектора Газа до полной победы и освобождение «тысяч» палестинцев из тюрем.

Заведующий отделением интенсивной терапии больницы «Гаслини» Андреа Москателли сообщил, что операции детям в секторе Газа проводятся без анестезии.

29 января стало известно, что число погибших в результате ударов израильских военных по территории сектора Газа возросло до 26 637.