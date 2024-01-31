Совбез Таиланда изучает ситуацию вокруг группы «Би-2»
Об этом сообщает Bangkok Post.
Как он отметил, если музыканты не совершили ничего противозаконного, их нельзя выслать, если же они совершили что-то противозаконное, то должны быть приняты меры.
«В настоящее время Совет национальной безопасности изучает факты, связанные с этим делом», — заявил министр.
В консульском отделе посольства России также сообщили, что власти Таиланда ещё не согласовали дату депортации участников рок-группы.
Ранее суд приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.