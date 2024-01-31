Bloomberg: Саудовская Аравия после паузы возобновила переговоры с США по обороне

Саудовская Аравия возобновила переговоры с США об установлении более тесных связей в области обороны после паузы, возникшей в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.

Как передаёт Bloomberg, в начале января в населённом пункте Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии состоялись переговоры наследного принца Мухаммеда бен Сальмана и американских сенаторов.

«На повестке дня стоял вопрос о возобновлении прежних переговоров о заключении оборонного пакта, который также включал бы исторический союз между Саудовской Аравией и Израилем», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия вошла в БРИКС 1 января.

Также глава МИД России Сергей Лавров назвал в числе близкого окружения России Иран, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар.