Лавров назвал близким окружением России Иран, Турцию, Катар и Саудовскую Аравию
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока: Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар», — сказал Лавров.
По его словам, поступательно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией.
Также глава российского МИД заявил, что отношения России и Китая переживают наилучший период в истории.
Кроме того, Лавров сообщил, что Россия выводит отношения со странами Африки на подлинно стратегический уровень.