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Лавров назвал близким окружением России Иран, Турцию, Катар и Саудовскую Аравию

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал в числе близкого окружения России Иран, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар.
Лавров назвал близким окружением России Иран, Турцию, Катар и Саудовскую Аравию
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока: Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар», — сказал Лавров.

По его словам, поступательно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией.

Также глава российского МИД заявил, что отношения России и Китая переживают наилучший период в истории.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия выводит отношения со странами Африки на подлинно стратегический уровень.

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