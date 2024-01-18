Лавров назвал близким окружением России Иран, Турцию, Катар и Саудовскую Аравию

Глава МИД России Сергей Лавров назвал в числе близкого окружения России Иран, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока: Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар», — сказал Лавров.

По его словам, поступательно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией.

Также глава российского МИД заявил, что отношения России и Китая переживают наилучший период в истории.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия выводит отношения со странами Африки на подлинно стратегический уровень.