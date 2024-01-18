Лавров: отношения России и Китая переживают лучший период в истории

Отношения России и Китая сейчас переживают лучший период в истории, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории и нас», — сказал министр на пресс-конференции.

Для России особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанёс в Москву в марте 2023 года, подчеркнул Лавров.

В интервью RT глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что Китай сейчас является самым большим экономическим другом России, его уже можно называть первой экономикой мира, а объём торговли с КНР является огромным и превышает $200 млрд, однако не стоит забывать и о странах арабского мира, а также о Турции и Индии.