Глава ВТБ Костин: Китай является самым большим экономическим другом России

Китай сейчас является самым большим экономическим другом России, его уже можно называть первой экономикой мира, а объём торговли с КНР является огромным и превышает $200 млрд, однако не стоит забывать и о странах арабского мира, а также о Турции и Индии, сообщил RT глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Россия зовёт!».

Как подчеркнул собеседник, китайские компании обладают наибольшим инвестиционным ресурсом.

«Но я бы ещё и отметил другие страны. Вот вчерашний успешный визит президента в ряд арабских стран, крупнейших арабских стран, тоже показывает на возможность сотрудничества, тем более что эти страны обладают тоже колоссальным инвестиционным ресурсом, более того, они вкладывают значительно в Россию», — сказал Костин.

В таком сотрудничестве при этом возможны некоторые «паузы» из-за давления, которое оказывают Соединённые Штаты, сообщил он, добавив, что «в целом эти страны готовы инвестировать».

«Сегодня тоже об этом известно, что объём торговли с Эмиратами вырос в разы за последнее время. Поэтому это тоже наши такие естественные партнёры, кроме того, и турецкие компании, и индийские компании — они обладают инвестиционным ресурсом и интересом к сотрудничеству с нами», — рассказал глава ВТБ.

Он также отметил, что иностранные инвесторы, безусловно, интересуются энергетическими отраслями, но не только.

«Это и сельскохозяйственные производства, это и пищевая промышленность, это и высокие технологии, которые в России развиты неплохо, поэтому это всё что угодно. Автомобилестроение — посмотрите, сколько уже китайских автомобилей у нас в стране», — добавил он.

По последним данным китайской таможни, товарооборот России и Китая за январь — ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные $218,17 млрд. Как отмечал президент России Владимир Путин, Москва готова кооперироваться с Пекином во всех сферах, в том числе и в военных технологиях.

Также российский лидер и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили сотрудничество двух стран в рамках ОПЕК+.

Во время визита в ОАЭ Путин заявил, что двусторонние отношения России и Объединённых Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень.