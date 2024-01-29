Рябков: Саудовская Аравия вошла в БРИКС 1 января

Саудовская Аравия 1 января вошла в БРИКС, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Таким образом он прокомментировал заявления СМИ о «раздумьях» Эр-Рияда по поводу присоединения к объединению.

Как передаёт ТАСС, по его словам, Саудовская Аравия наряду с другими государствами, включёнными в заявление российского лидера Владимира Путина, 1 января вошла в БРИКС.

2 января телеканал Al Ekhbariya сообщил, что Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС и стала полноценным членом организации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности интеграции Эр-Рияда в БРИКС.