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Песков заявил о важности интеграции Эр-Рияда в БРИКС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности интеграции Эр-Рияда в БРИКС.
Песков заявил о важности интеграции Эр-Рияда в БРИКС
  • РИА Новости

«Работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, мы считаем её очень важной», — сказал он.

По словам Пескова, об этом заходила также речь в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

Также представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о заявлении министра торговли Саудовской Аравии Маджида бен Абдаллы аль-Касаби, который выступил с утверждением, будто королевство ещё не присоединилось к БРИКС. 

Ранее Маджид аль-Касаби заявил, что королевство официально пока не стало членом БРИКС.

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