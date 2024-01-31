CBS: США отправят на повреждённую базу в Иордании дополнительные средства ПВО

США направят дополнительные средства ПВО на базу на северо-востоке Иордании, где в результате атаки БПЛА на прошлой неделе погибли трое американских военных.

Об этом информирует CBS.

По данным телеканала, какие именно вооружения будут отправлены, не раскрывается.

Однако, как отмечается, они предназначены для перехвата беспилотников.

Ранее президент США Джо Байден поручил разработать варианты ответа на атаку в Иордании.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не ограничатся одним шагом в ответ на атаку на базу в Иордании.