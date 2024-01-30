Кирби: США не ограничатся одним шагом в ответ на атаку на базу в Иордании

Соединённые Штаты не ограничатся одним шагом в ответ на атаку на американскую базу в Иордании, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон ответит в «подходящей манере».

«Возможно, что подход будет таким, что ответом будет не единичный шаг, а несколько», — цитирует его РИА Новости.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, ещё 40 человек признаны пострадавшими. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.

На базе, которая носит название Tower 22, находятся примерно 350 военнослужащих.