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Кирби: США не ограничатся одним шагом в ответ на атаку на базу в Иордании

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Соединённые Штаты не ограничатся одним шагом в ответ на атаку на американскую базу в Иордании, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США не ограничатся одним шагом в ответ на атаку на базу в Иордании
  • Gettyimages.ru

Кирби подчеркнул, что Вашингтон ответит в «подходящей манере».

«Возможно, что подход будет таким, что ответом будет не единичный шаг, а несколько», — цитирует его РИА Новости.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, ещё 40 человек признаны пострадавшими. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.

На базе, которая носит название Tower 22, находятся примерно 350 военнослужащих.

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