Туск пригрозил досрочными парламентскими выборами, если Дуда заблокирует бюджет

Польский премьер Дональд Туск пригрозил президенту Польши Анджею Дуде досрочными парламентскими выборами, если он заблокирует бюджет.

Как передаёт РИА Новости, польский лидер пока не подписал принятый парламентом закон о бюджете. По неофициальной информации, он рассматривает возможность направить его на рассмотрение в Конституционный суд.

Туск, в свою очередь, заявил, что не верит в то, что Дуда направит бюджет в суд, но, если это произойдёт, это не приведёт к роспуску парламента.

Туск также отметил, что если Дуда «по заданию председателя» «Права и справедливости» Ярослава Качиньского «захочет сделать невозможной выплату» людям денег, тогда польский премьер решится «вместе с партнёрами по коалиции» на сокращение срока полномочий парламента и назначение новых выборов.

Ранее польский премьер заявил, что не верит в возможность сотрудничества с оппозицией.

В декабре Туск в первый день работы на посту уволил начальников пяти спецслужб страны.