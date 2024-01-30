Туск пригрозил досрочными парламентскими выборами, если Дуда заблокирует бюджет
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Как передаёт РИА Новости, польский лидер пока не подписал принятый парламентом закон о бюджете. По неофициальной информации, он рассматривает возможность направить его на рассмотрение в Конституционный суд.
Туск, в свою очередь, заявил, что не верит в то, что Дуда направит бюджет в суд, но, если это произойдёт, это не приведёт к роспуску парламента.
Туск также отметил, что если Дуда «по заданию председателя» «Права и справедливости» Ярослава Качиньского «захочет сделать невозможной выплату» людям денег, тогда польский премьер решится «вместе с партнёрами по коалиции» на сокращение срока полномочий парламента и назначение новых выборов.
Ранее польский премьер заявил, что не верит в возможность сотрудничества с оппозицией.
В декабре Туск в первый день работы на посту уволил начальников пяти спецслужб страны.