Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не верит в возможность сотрудничества с оппозицией.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он не верит в то, чтобы председатель бывшей правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий хотели бы сотрудничать с кем-то, кто имеет иное видение реальности, нежели они.

«На протяжении многих лет они хотели уничтожать таких людей», — подчеркнул Туск.

Премьер добавил, что со своей стороны готов к сотрудничеству с оппозицией.

Ранее польская оппозиционная партия «Право и справедливость» провела в Варшаве акцию протеста после задержания бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.

В декабре Туск в первый день работы на посту уволил начальников пяти спецслужб страны.