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Тегеран выразил протест британскому послу после «антииранских» заявлений Сунака

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Посла Великобритании Саймона Шерклифа вызвали в МИД Ирана после «антииранских» заявлений британского премьера Риши Сунака.
Тегеран выразил протест британскому послу после «антииранских» заявлений Сунака
  • AP

Об этом информирует агентство IRNA.

Ранее Сунак выразил обеспокоенность в связи с напряжённостью на Ближнем Востоке и призвал Тегеран к деэскалации после удара БПЛА по американской военной базе на границе Сирии и Иордании.

«В связи с продолжением обвинений британского режима в адрес Исламской Республики Иран Саймон Шерклиф... был сегодня днём вызван в МИД гендиректором отдела Западной Европы», — сказано в материале.

Ему был высказан решительный протест.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не стремится к войне и конфликту с Ираном.

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