Тегеран выразил протест британскому послу после «антииранских» заявлений Сунака
- AP
Об этом информирует агентство IRNA.
Ранее Сунак выразил обеспокоенность в связи с напряжённостью на Ближнем Востоке и призвал Тегеран к деэскалации после удара БПЛА по американской военной базе на границе Сирии и Иордании.
«В связи с продолжением обвинений британского режима в адрес Исламской Республики Иран Саймон Шерклиф... был сегодня днём вызван в МИД гендиректором отдела Западной Европы», — сказано в материале.
Ему был высказан решительный протест.
Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не стремится к войне и конфликту с Ираном.