Трёх музыкантов «Би-2» смогут депортировать только в Россию
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Дипломаты уточнили, что у двоих из пятерых музыкантов есть израильские паспорта, помимо российских.
«Поскольку у некоторых из них на руках два паспорта, то согласно местному законодательству они могут согласиться поехать как в Россию, так и в Израиль. У кого есть только российский паспорт, то в этом случае есть возможность депортации только в Россию. Другой опции нет», — пояснили ТАСС.
Также уточняется, что граждан не могут депортировать без их согласия. При отказе возвращаться на Родину человек может сидеть в центре временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции годами.
В консульском отделе посольства России также сообщили, что власти Таиланда ещё не согласовали дату депортации участников рок-группы.
Ранее суд приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.