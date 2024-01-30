Трёх музыкантов «Би-2» смогут депортировать только в Россию

Трёх музыкантов из группы «Би-2» с российским гражданством смогут депортировать из Таиланда только в Россию, заявили в консульском отделе российского посольства в королевстве.

Дипломаты уточнили, что у двоих из пятерых музыкантов есть израильские паспорта, помимо российских.

«Поскольку у некоторых из них на руках два паспорта, то согласно местному законодательству они могут согласиться поехать как в Россию, так и в Израиль. У кого есть только российский паспорт, то в этом случае есть возможность депортации только в Россию. Другой опции нет», — пояснили ТАСС.

Также уточняется, что граждан не могут депортировать без их согласия. При отказе возвращаться на Родину человек может сидеть в центре временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции годами.

В консульском отделе посольства России также сообщили, что власти Таиланда ещё не согласовали дату депортации участников рок-группы.

Ранее суд приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.