Рябков: Россия предостерегает США от возвращения ядерного оружия в Британию
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
«Мне хотелось бы самым определённым жёстким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — цитирует его РИА Новости.
Рябков добавил, что безопасность ни Великобритании, ни США от этого не укрепится и какой-либо эффект устрашения в адрес России здесь отсутствует.
В ноябре замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия учтёт в военном планировании подготовку США к переброске истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, в Великобританию и примет меры.
27 января Пентагон отказался подтверждать или опровергать планы по размещению ядерного оружия в Британии.