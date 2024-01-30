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Рябков: Россия предостерегает США от возвращения ядерного оружия в Британию

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона предостерегает Соединённые Штаты от возвращения тактического ядерного оружия в Британию.
Рябков: Россия предостерегает США от возвращения ядерного оружия в Британию
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Мне хотелось бы самым определённым жёстким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — цитирует его РИА Новости.

Рябков добавил, что безопасность ни Великобритании, ни США от этого не укрепится и какой-либо эффект устрашения в адрес России здесь отсутствует.

В ноябре замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия учтёт в военном планировании подготовку США к переброске истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, в Великобританию и примет меры.

27 января Пентагон отказался подтверждать или опровергать планы по размещению ядерного оружия в Британии.

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