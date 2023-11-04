Грушко: Россия примет меры в ответ на планы США перебросить F-35 в Британию

Россия учтёт в военном планировании подготовку США к переброске истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, в Великобританию и примет меры, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Это линия на усиление военного давления на Россию... часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грушко, соответствующие намерения американской стороны учтут в оперативном военном планировании и подготовке войск.

Ранее журнал Daily Mail сообщал, что ВВС Великобритании намного слабее российской авиации, так как уступают ей по количеству воздушной техники в восемь раз.