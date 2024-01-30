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WSJ: план о передаче японских снарядов Украине заглох после экспорта в Британию

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План по передаче японских артснарядов калибра 155 мм на Украину заглох после их экспорта в Великобританию.
WSJ: план о передаче японских снарядов Украине заглох после экспорта в Британию
  • AP
  • © Libkos

«Японская компания должна была произвести 155-миллиметровые снаряды по лицензии британской BAE Systems, а затем отправить боеприпасы в Великобританию... Сейчас этот план застопорился», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Британские чиновники изучали вопрос, могут ли военные использовать снаряды японской компании Komatsu, но отказались от этой идеи. О причинах при этом не сообщается, но, по данным источников WSJ, возможно, Лондон отказался от снарядов из-за несовместимости с орудиями.

В издании отметили, что эта ситуация говорит о трудностях с поставками оружия Киеву, с которыми сталкивается Запад.

Агентство Associated Press ранее писало, что группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева. Как признался лидер демократов в сенате Чак Шумер, это требует безотлагательного решения, потому что у ВСУ заканчиваются снаряды.

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