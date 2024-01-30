В КНР изучают возможность запуска центра БРИКС по сотрудничеству в сфере ИИ

Китай изучает возможность запуска центра БРИКС по сотрудничеству в сфере развития технологий ИИ, заявил замглавы МИД КНР, шерпа Китая в БРИКС Ма Чжаосюй.

«Будем поддерживать технологическое сотрудничество и координацию в целях развития искусственного интеллекта... Китай рассматривает возможность запуска центра по разработкам и развитию технологий искусственного интеллекта», — цитирует его ТАСС.

Ранее учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали методику, которая может быть эффективна для ранней диагностики сахарного диабета. Они обучили ИИ определять по фотографии глаза характерную для диабета патологию сетчатки.

До этого в Минобрнауки России рассказали о создании в Институте интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета нейросети, которая может распознавать и подсчитывать объекты под микроскопом.