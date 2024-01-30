RT в Telegram
Подпишись

В КНР изучают возможность запуска центра БРИКС по сотрудничеству в сфере ИИ

Короткая ссылка
Китай изучает возможность запуска центра БРИКС по сотрудничеству в сфере развития технологий ИИ, заявил замглавы МИД КНР, шерпа Китая в БРИКС Ма Чжаосюй.
В КНР изучают возможность запуска центра БРИКС по сотрудничеству в сфере ИИ
  • Gettyimages.ru
  • © Guillaume

«Будем поддерживать технологическое сотрудничество и координацию в целях развития искусственного интеллекта... Китай рассматривает возможность запуска центра по разработкам и развитию технологий искусственного интеллекта», — цитирует его ТАСС.

Ранее учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали методику, которая может быть эффективна для ранней диагностики сахарного диабета. Они обучили ИИ определять по фотографии глаза характерную для диабета патологию сетчатки.

До этого в Минобрнауки России рассказали о создании в Институте интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета нейросети, которая может распознавать и подсчитывать объекты под микроскопом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить